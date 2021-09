Vechtpartij met buschauffeur op station Breda: drie arrestaties

Drie mensen zijn opgepakt na een vechtpartij op station Breda maandag. Dat meldt de politie dinsdag. Twee jongens (15 en 16) zouden een buschauffeur een klap hebben gegeven. De chauffeur zou de jongeren een duw hebben gegeven.

De politie kreeg maandagavond rond kwart voor acht een melding over de vechtpartij bij een bushalte op het station. De 40-jarige chauffeur en de twee jongens zijn opgepakt. Ze zitten alledrie nog vast voor verhoor.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Camerabeelden moeten duidelijk maken wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Voor zover bekend raakte niemand gewond.