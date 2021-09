Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dit zijn de sterrenvarkens van Hennie: ‘Ze hebben hun staart en ballen nog’

De varkens van boer Hennie lopen altijd buiten en slikken geen antibiotica. "Ze hebben hun staarten nog, we hebben de tanden niet geknipt en onze jongen hebben hun ballen nog", zegt de trotse boer uit Heeswijk. Hij is dan ook een vijfsterren-varkensboer, oordeelt de stichting Varkens in Nood.

Wie over de Kaathovensedijk in Heeswijk rijdt, ziet vier varkens tussen de bomen lopen, liggen of zwemmen. "Dit zijn onze jongens. Ze staan klaar voor de slacht. Er zijn er al vijf weg, die zitten in de vriezer. Wij brengen ze alleen naar de slacht als we er één nodig hebben."

Een stukje verderop leven nog zo’n vijftig varkens en biggen. "De varkens zijn een onderdeel van mijn familie."

Van bloemen naar varkens

Vijf jaar geleden begon de bloemenkweker met het houden van varkens. "Ik wil goed voor de dieren zijn en geen onnodig leed toepassen." Met deze filosofie is Hennie een vijfsterren-varkensboer geworden, een keurmerk dus van Varkens in Nood. "De varkens zijn ook nog fijn voor het bloemenbedrijf, ze halen het onkruid weg. En we hebben een heerlijk en eerlijk stukje vlees."

Dit zijn een aantal eisen voor een vijfsterren-varkensboer:

Varkens moeten permanent naar buiten kunnen

Er moet een natuurlijke uitloop zijn (bijvoorbeeld weide, bos, zandgrond)

Staarten mogen niet gecoupeerd worden

Zeugen mogen bij het werpen niet vastliggen in een kraamkooi

De biggen moeten minimaal zes weken bij de moeder blijven

Kosten

Boer Hennie is er maar druk mee. Als hij niet bezig is in zijn bloemenkwekerij of boerderijwinkel, is hij wel in de weer met zijn varkens. Dinsdag krijgen ze aan het einde van de ochtend noten en vers water. En terwijl hij ze voert, praat Hennie met zijn ‘vrienden’. Alle varkens hebben een naam gekregen en luisteren naar Hennie.

De varkens een goed leven geven is natuurlijk heel mooi, maar tegelijkertijd weet Hennie dat niet elke varkensboer dit kan. "Vroeger leefden alle varkens in Brabant buiten. Maar dat kan nu niet meer. Het aantal is nu hoog en de boeren moeten zoveel varkens houden om uit de kosten te komen. De supermarkten willen zo goedkoop mogelijk vlees en dus moeten ze op elkaar in de stallen."

Knuffelen

En vanwege de eisen van de supermarkten verkoopt de vijfsterren-varkensboer zijn vlees alleen maar zelf. "Ik verkoop het hier in mijn winkeltje en aan wat restaurants. Ik ga geen handelaar zoeken. Als ik ze niet kwijt kan hou ik minder varkens."

Zaterdag zijn op twee plekken de vijfsterren-varkens te bewonderen: In Heeswijk en bij De Genneper Hoeve in Eindhoven. "Maar bij ons is iedereen altijd welkom om te komen kijken. Kinderen vinden het geweldig hier, ze mogen de varkens voeren, aanraken en zelfs knuffelen", zegt Hennie, terwijl hij zelf ook een varken knuffelt. "Ik hoop dat we nog een beetje kunnen uitbreiden in de toekomst. Maar we willen niet heel veel groter worden. Ik heb er genoeg aan, ik kan er mijn boterham mee verdienen."

Hennie van Grinsven is één van de acht varkensboeren met vijf sterren in Brabant.

