Wanhoop bij Bossche Kleding- en Speelgoedbank, die dakloos raakt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kleding- en Speelgoedbank wanhopig, geen dak meer boven het hoofd

Vrijwilligers van de Bossche Kleding- en Speelgoedbank zitten met de handen in het haar. Voor 15 september moeten ze uit het pand aan de Kooikersweg vertrekken. Maar een nieuw plekje is nog niet gevonden. De laatste hoop is gevestigd op de gemeente.

Dtv Nieuws | Jos Verkuijlen Geschreven door

Vrijwilliger Francien Sterenburg is druk bezig met het inpakken van dozen. “Dit doet heel veel verdriet”, zegt ze in tranen. “Ik doe dit met hart en ziel.” Ook Beppie Neefs wordt er verdrietig van om alle spullen in te laden. “Vooral nu de wintermaanden beginnen”, vertelt Neefs. “We kunnen de mensen nu niet helpen met jassen, dikke sokken en mutsen. We gaan richting Kerst. Dan hebben we altijd extra cadeautjes voor de kinderen. Dat kan nu niet.”

De Bossche Kleding- en Speelgoedbank zit in een rij oude winkelpanden aan de Kooikersweg in de wijk de Kruiskamp. “We zitten hier antikraak”, legt Ruud van der Doelen van het bestuur uit. Het gebouw wordt gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe appartementen en winkels. En dus moet de kleding- en voedselbank vertrekken.

Al lange tijd is de organisatie op zoek naar een nieuwe plek. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. “De gemeente is de afgelopen anderhalf jaar wel met ons in gesprek geweest. We hebben verschillende keren te horen gekregen dat er geen plekken voor ons zijn”, zegt Van der Doelen.

"Het doet pijn dat alles nu naar een opslag gaat."

En dat terwijl volgens de bestuurder de kleding- en speelgoedbank erg belangrijk is in de strijd tegen armoede. "We helpen jaarlijks 2500 mensen aan kleding en 500 kinderen aan speelgoed.”

“Het doet pijn om het hier zo weg te zien gaan”, gaat Van der Doelen verder “Het doet pijn dat alles nu naar een opslag gaat. Dat alle dertig vrijwilligers nu werkeloos toe moeten kijken. En dat we mensen die heel graag via ons kleren en speelgoed willen krijgen, niet kunnen helpen.”

"Waarom kunnen wij van de gemeente nu helemaal niks krijgen? Een hoekje ergens moet toch kunnen?"

Daarom is nu alle hoop gericht op de gemeente Den Bosch. “Je wil zoveel doen voor de kinderen. Nu kan je helemaal niks. Waarom kunnen wij van de gemeente nu helemaal niks krijgen?” Sterenburg klinkt hopeloos. “Een hoekje ergens. Dat moet toch kunnen?”

Inmiddels hebben verschillende politieke partijen vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Woensdagavond praat de gemeenteraad over de Bossche Kleding- en Speelgoedbank. Van der Doelen: “Het bestaat toch niet dat er niet ergens in Den Bosch een ruimte voor ons te vinden is.”

De kleding- en speelgoedbank moet voor 15 september uit haar pand vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.