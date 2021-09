Witte vliegjes teisteren Dongen: 'Ze zitten overal, bah!'

Een plantje vol met witte vliegjes in een tuin in Dongen. (foto: Imke van de Laar). Witte vliegjes op de onderkant van een blad. De witte vliegjes zijn een plaag in Dongen. Kweker Jac van Dongen tussen zijn planten en witte vliegjes. In Oudenbosch lijkt het wel of het gesneeuwd heeft. (foto: Kees Schouw) Volgende Vorige vergroot 1/5 Een plantje vol met witte vliegjes in een tuin in Dongen. (foto: Imke van de Laar).

Na een natte zomer is het eindelijk weer om in de tuin te zitten of te barbecueën. Maar veel Dongenaren blijven noodgedwongen binnen. Hun dorp wordt geteisterd door kleine witte vliegjes.

De tuin van Marita en Anton Akkermans zit bomvol witte vliegjes. Om het te laten zien schudt Anton aan een boom. Meteen stuiven er honderden kleine beestjes op. "Moet je kijken wat een vliegjes eruit komen. Het is onvoorstelbaar."

Marita legt uit: "Als de zon onder gaat dan wordt het minder. Maar overdag is het echt verschrikkelijk. Ze gaan ook overal op zitten, zelfs op je eten. Mijn dochter was van de week hier en we hadden bakjes chips buiten staan. Die kon je binnen de kortste keren echt niet meer eten. Het is zo vies, bah!"

"Buiten zitten doen we niet meer, dat is verpest door de vliegjes."

Ook haar man Anton is het meer dan beu. "Verschrikkelijk. Ze zitten overal op en in. Het is echt een bende. Buiten zitten of eten doen we niet meer, dat is verpest door de vliegjes."

Een bewoonster uit het centrum van Dongen geeft aan dat de witte vliegen het gesprek van de dag zijn onder de inwoners van het dorp. "De overlast begon bij ons in de tuin, dus we dachten dat het aan onze planten lag", vertelt ze. "Een dag later wandelden en fietsten we door witte wolken met vliegjes." Ze deed haar eigen kleine onderzoekje: "Ik heb op mijn Instagram en Facebook gevraagd of meer gemeenten hier last van hebben, maar alleen mensen uit Dongen reageerden, dus het is echt iets plaatselijks."

Ook een voorbij wandelende postbode bevestigt dat: "Als ik klaar ben met mijn ronde moet ik eerst gaan douchen."

Een dorp verderop, in Oosteind, zit de plantenkwekerij van Jac van Dongen. Ook hij heeft last van de witte vliegjes. "Als je in de bloembakken kijkt zie je ze vliegen. Het zijn er honderdduizenden. Gigantisch."

De witte vliegjes worden ook wel motluizen genoemd. Ze leven in grote groepen samen aan de onderkant van bladeren en leggen daar ook eitjes. Jac houdt een tak met blaadjes omhoog. Hij legt uit: "Op dit takje kunnen in vier weken tijd honderdduizenden eitjes uitkomen, dan heb je al snel een plaag."

Veel mensen vragen zich af waar al die vliegjes vandaan komen. Jac heeft wel een vermoeden. "Ik verwacht dat het deels met de glastuinbouw hier in Brabant te maken heeft. Er staan hier ontzettend veel aardbeien, tomaten en aubergines. Daar zitten de witte vliegen vaak in. Als die gewassen worden geruimd dan komen die vliegen buiten en gaan ze op zoek naar andere planten."

"Als de temperatuur lager wordt gaan ze vanzelf dood."

De witte vliegjes laten zich niet makkelijk wegjagen. Jac legt uit: "Ze passen zich heel snel aan pesticiden aan. Je kan een bestrijdingsmiddel maar een aantal keer gebruiken. Daarna zijn ze immuun voor dat middel en hebben ze er geen last meer van."

Voor de inwoners van Dongen en omgeving lijkt er niets ander op te zitten dan te wachten tot het zomerweer voorbij is. "Als de temperatuur lager wordt dan gaan ze vanzelf dood."

"De aardbeienkwekers zijn niet de oorzaak, maar de slachtoffers."

Bij aardbeienkwekerij Jong Fruit B.V. doen ze er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor buurtbewoners. "De aardbeienkwekers zijn niet de oorzaak van de plaag, maar de grootste slachtoffers", vertelt directeur Rob van der Wouw. "Toch doen wij voor de ontruiming van de kassen een grote behandeling, zodat buurtbewoners minder last hebben van de vliegjes.''

"Wij hebben meer dan twintig meldingen van de witte vliegen ontvangen en spreken daarmee nog niet van een plaag", laat een woordvoerster van de gemeente Dongen weten. Het is bij de gemeente nog niet bekend wat de oorzaak is van de grote hoeveelheid witte vliegen.

"Omdat een grote hoeveelheid witte vliegen alleen te bestrijden is met chemische middelen en de vliegen geen bedreiging voor de volksgezondheid zijn, kiezen wij ervoor om geen actie te ondernemen op dit moment", vertelt de woordvoerster. "We houden de meldingen wel goed in de gaten."

Ook ziet de gemeente geen verband tussen de vliegen en het ecologisch maaibeleid waarmee de gemeente voor meer groen op straat wil zorgen.

