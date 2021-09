Invasie van witte vliegjes in Brabant: zo kom je er weer vanaf

In Oudenbosch lijkt het wel of het gesneeuwd heeft. (foto: Kees Schouw) vergroot

Witte vliegjes zijn niet alleen in Dongen een plaag. Vanuit heel Brabant stromen reacties binnen van mensen die ook last hebben van de kleine witte vliegjes in de tuin. Boswachter Frans Kapteijns is niet verbaasd: "Het is er nu precies de juiste temperatuur voor." Gelukkig heeft hij tips om van de vliegjes af te komen.

Het lijkt een ware invasie van witte vliegjes in Brabant: honderden reacties uit de hele provincie stroomden er binnen na het verhaal op onze site van de vliegjes die Dongen teisteren. "Gek worden we er van", schrijft Anita uit Oud Gastel. "Overal zitten ze op en in", laat Wil uit Hoeven weten. "Heeft het niet te maken met het vele groen?", vraagt Thea uit Den Bosch zich af. "Bij ons in de brandgang zitten ze op elk stukje groen, en in de tuin ook."

"Ze pakken het liefst vers plantengoed."

Thea slaat de spijker op zijn kop, weet boswachter Frans Kapteijns. "Het is een heel vervelend fenomeen", vertelt hij. "Motluizen, zoals de witte vliegjes ook heten, zitten vaak aan de onderkant van het blad. Ze zuigen het liefst van de jonge blaadjes de plantensappen op. Planten verleppen er helemaal van."

Als je er eenmaal last van hebt, dan verspreiden ze zich snel. "Het is er groeizaam weer voor", vertelt Kapteijns. "Met deze temperaturen gaan de eitjes makkelijk open en komen de larfjes uit. Dat gaat ineens heel massaal dan."

En zie ze dan maar eens uit je tuin te houden. "Ze kunnen overal in komen, maar ze pakken het liefst vers plantengoed", vertelt Kapteijns. "Dat is voor mensen met een tuintje vooral vervelend, maar mensen die er de kost mee moeten verdienen, tuinders met kassen of een moestuin, voor hen is zo'n plaag echt een ramp."

"De sluipwesp is de meest zinvolle bestrijder."

Zelf heeft Frans Kapteijns geen last van de vliegjes. "Maar ik heb ook een verwilderde tuin", vertelt hij. Dat is ook meteen een tip om die witte vliegjes-plaag te bestrijden: "Niet alleen maar verse plantjes in je tuin, maar ook oudere planten, wat blaadjes op de grond. Dat trekt dan ook weer beestjes aan die de witte vliegjes opvreten."

De grootste natuurlijke vijand van de motluis? "De sluipwesp. Dat zijn de meest zinvolle bestrijders. Daar kun je gewoon eitjes van kopen en in je tuin zetten. Die komen heel snel uit." En dan gaan ze de witte vliegen te lijf.

Wie liever niet nog meer beestjes in zijn tuin ziet, kan met groene zeep aan de slag: "Een beetje verdunde groene zeep op de onderkant van de blaadjes spuiten, dat helpt ook."

