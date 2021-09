Papegaai uit de boom gered door de brandweer in Veen

Het waren angstige momenten voor de man in Veen die dinsdag zijn papegaaien kwijtraakte. De dieren ontsnapten en de brandweer moest er aan te pas komen om de vogels weer te vangen.

Hoe de vogels zijn ontsnapt, is niet duidelijk. Eén van de dieren wist de man zelf weer te pakken te krijgen. Die papegaai was in een boom gaan zitten maar net laag genoeg, zodat de eigenaar er nog bij kon.