Mario Götze is op de juiste plek bij PSV: 'Spirit in team is goed'

Mario Götze koestert wat hij heeft bij PSV. De Duitse middenvelder heeft een goed gevoel bij de club en wil de ingeslagen weg voortzetten. Hij wil belangrijker worden voor het team en vooral meedoen om de prijzen.

“Het gevoel dat ik heb bij de club is heel goed. Ik geloof in de trainer en de filosofie. Ik kan hier belangrijk zijn voor het team en tevens goed voetbal spelen”, vertelt Götze, als hem gevraagd wordt waarom hij heeft gekozen voor het verlengen van zijn contract.

De zekerheid die de Duitser in Eindhoven heeft gevonden is een belangrijke factor. “Ik kan ergens wel een goed contract tekenen voor vijf jaar, maar dan speel ik misschien geen wedstrijden. Ze kunnen nog zulke mooie dingen in het contract zetten, maar in de voetballerij weet je nooit of dat ook uitkomt.”

"Vorig jaar kan je zien als overgangsjaar"

Voor de 28-jarige middenvelder is het een belangrijke beslissing in zijn carrière. “Ik moet de juiste keuzes maken om zo lang mogelijk op het hoogste niveau actief te zijn. Als voetballer heb je maar 15 jaar om het maximale uit je carrière te halen. Als ik dan kijk hoe ik mij ontwikkeld heb het laatste jaar, weet ik dat ik hier op de juiste plek ben.”

In een meer centrale rol op het veld is Götze nog belangrijker voor zijn elftal. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Duitser een goede voorbereiding heeft gehad. “Vorig seizoen kwam ik in oktober naar PSV na een jaar waarin ik weinig had gespeeld. Nu heb ik een fatsoenlijke voorbereiding gehad en ken ik het team beter. Vorig jaar kan je zien als een overgangsjaar.”

PSV kende vorig seizoen een ongelukkig seizoen. Het werd uiteindelijk nog wel tweede maar op ruime achterstand van Ajax. Götze schat de kansen voor PSV dit seizoen hoger in.

"Ik zal wel wat druk uitoefenen"

“Zestien punten achterstand was te veel vorig seizoen. Maar Ajax bouwt al vier jaar met dezelfde trainer, wij zijn dat nu ook aan het doen alleen zijn we iets minder lang bezig. Het gaat zwaar worden om met ze te concurreren. De spirit in het team is goed en de meeste spelers kennen de filosofie nu. Daar moeten we nu de vruchten van plukken.”

Want een topspeler als Götze heeft natuurlijk ambities. Nog een seizoen zonder Champions League is iets waar hij nog niet graag aan wil denken. “Ik heb invloed op onze prestaties van dit seizoen, welke invloed dat weer heeft op volgend seizoen zien we dan wel.”

Al met al is de Duitse middenvelder blij in Eindhoven. Het totaalpakket klopt, zijn rol, de club, de speler en de trainer passen bij hem. Of laatstgenoemde de volgende is die zijn contract verlengd? “De trainer is heel belangrijk voor mij, maar ik moet afwachten wat er gebeurt. Al zal ik wel wat druk uitoefenen.”

