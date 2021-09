Auto schept scooter in Tilburg: 2 mensen met spoed naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ernstig ongeluk in Tilburg

De bestuurder van een scooter en zijn passagier zijn woensdag even na middernacht gewond geraakt bij een ongeluk in Tilburg. Een van de slachtoffers moest op straat worden gereanimeerd. De scooter werd op de kruising van de Ringbaan-Zuid en de Winkler Prinsstraat geschept door een auto. De chauffeur hiervan is aangehouden.

De botsing gebeurde rond kwart over twaalf. De weg lag bezaaid met brokstukken van de scooter en de wagen.

Na de melding werden verschillende hulpdiensten ingeschakeld, waaronder ambulance, politie en twee traumahelikopters. De slachtoffers zijn met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De kruising waar de scooter werd geschept, is uren afgesloten geweest voor politie-onderzoek. De politie komt later deze woensdag met meer informatie.

De politie sloot na het ongeluk de kruising af (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De scooter zoals die na het ongeluk werd aangetroffen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Op de weg lagen verschillende brokstukken (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De politie neemt de schade op (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De beschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

