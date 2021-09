Auto schept scooter: Tilburger (32) overleden, andere man zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ernstig ongeluk in Tilburg

Een 32-jarige man is overleden aan de gevolgen van een ongeluk, dinsdagnacht in zijn woonplaats Tilburg. Hij zat met iemand anders op een scooter, die rond kwart over twaalf in botsing kwam met een auto. De andere man die op de scooter zat, ligt zwaargewond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ringbaan-Zuid en de Tatraweg. De chauffeur van de auto is aangehouden.

Rond kwart over twaalf kwam de scooter in botsing met een auto op de kruising Ringbaan-Zuid met de Tatraweg. De weg lag bezaaid met brokstukken van de scooter en de wagen.

Na de melding werden verschillende hulpdiensten ingeschakeld, waaronder ambulance, politie en twee traumahelikopters. De kruising waar de scooter werd geschept, is uren afgesloten geweest voor politie-onderzoek.

