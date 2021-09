Coronanieuws: 'Situatie in grootste deel van Brabant ernstig'

3.30

Het aantal positieve coronatests en het aantal ziekenhuisopnames blijft over heel Nederland gezien redelijk gelijk, maar dat is niet evenredig verdeeld over het hele land. In de ene regio stijgen de cijfers, in het andere gebied dalen de aantallen juist. En dat is ook terug te zien in de risiconiveaus die de overheid woensdag weer vaststelt.