Kritiek op lege vliegtuigen voor toeristen, Eindhoven Airport toont begrip

TUI laat vier keer per week lege Boeings tussen Schiphol en Eindhoven Airport vliegen. De toestellen zijn niet gestationeerd in Eindhoven, maar de reisorganisatie wil vakantiegangers wel vanaf het vliegveld naar Kos en Kreta vervoeren. Allesbehalve duurzaam, zo vinden omwonenden van de Eindhovense luchthaven. Ze kwamen er bij toeval achter.

TUI vliegt vanaf juli vanaf Eindhoven Airport naar Kos en Heraklion. De toestellen staan niet hier gestationeerd en moeten - leeg - vanaf Schiphol komen. Dit zal tot eind oktober blijven duren, het zou dan in totaal om ongeveer 75 vluchten gaan. Vanaf Eindhoven vliegen ze door naar de eindbestemming en ook op de terugweg wordt er een tussenstop in Eindhoven gemaakt.

"Ik zag op aankondigingsborden dat er vluchten waren tussen Amsterdam en Eindhoven", vertelt Willem van den Brink van het Bewonersplatform Woensel-Noord. "We hebben daarop in een mail opheldering gevraagd bij directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport. Nog dezelfde dag hebben we via de mail een reactie gekregen, dat het om onderhoudsvluchten ging."

Van den Brink denkt er anders over: die toestellen worden volgens hem 'gewoon' ingezet voor vluchten van en naar de twee Griekse eilanden. "En dat in een periode waarin we met Pieter van Geel in overleg zijn om de overlast van het vliegverkeer met dertig procent terug te dringen. Daar past vliegen over deze korte afstand niet in. Je kunt toch ook met de trein van en naar Schiphol? Dit is een beetje onnodig, zeker als je pretendeert als luchthaven dat je duurzaam bent", zo zegt Van den Brink.

Ook Bernard Gerard heeft zijn bedenkingen. Het voormalig raadslid voor de SP is secretaris van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Dit is de belangenorganisatie waarin ongeveer dertig regionale bewonersverenigingen rond Eindhoven Airport in zijn verenigd.

Het Bewonersplatform Woensel-Noord wees hem op de onwenselijke situatie. "Ik vind dat in het algemeen selectief gevlogen moet worden om de schaarse ruimte niet nodeloos in te vullen", aldus Gerard, die het bestuur van BVM2 heeft gevraagd om eventueel actie te gaan ondernemen. "Dit is geen goede zaak."

Een woordvoerster van Eindhoven Airport laat in een reactie weten dat ze begrip heeft voor de onvrede die is ontstaan. “Uiteraard streven we er allemaal naar dit soort vluchten zonder passagiers tot een minimum te beperken, gelet op milieuaspecten, CO2-uitstoot, geluid en schaarste aan slots. Ook zijn dergelijke vluchten commercieel gezien niet interessant. Bovendien tellen ze mee in het geluid en het maximumaantal vliegbewegingen dat is vergund.”

“Aan de andere kant”, zo vervolgt ze, “begrijpen we dat dit soms vanuit logistiek oogpunt voor luchtvaartmaatschappijen noodzakelijk is. Dit gebeurt echter minimaal en daarop blijven we samen inzetten. Net als de luchtvaartmaatschappijen streven we er natuurlijk naar om vluchten zo goed mogelijk te bezetten.”

TUI laat weten weten dat de helft van de omstreden vluchten vanaf Eindhoven Airport met de 737-MAX wordt gevlogen. Dit is het nieuwste model Boeing met 15 procent minder brandstofverbruik. Bovendien maakt dit toestel veertig procent minder geluid dan zijn voorganger.

