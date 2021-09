'Efteling-attractie Monsieur Cannibale moet plekje krijgen in Rijksmuseum'

Monsieur Cannibale (Foto: ANP). vergroot

Monsieur Cannibale, het beeld van de Efteling-attractie, moet een plekje in het Rijksmuseum krijgen. Dat vindt het Erfgoedvereniging Bond Heemschut. De erfgoedvereniging stelt dat het beeld van waarde is voor toekomstige generaties, omdat Monsieur Cannibale en de discussie erover illustreren 'hoe snel in het Nederland van nu het denken over racisme en het koloniaal denken verandert'. De Efteling heeft nog niet gereageerd.

ANP Geschreven door

De afgelopen jaren was er onder meer op sociale media kritiek geuit op het vermeende racistische karakter van Monsieur Cannibale. Die attractie bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin de mensen rondjes draaien om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus.

Kookpotten worden handelsschuitjes

Afgelopen zondag konden bezoekers voor de laatste keer plaatsnemen in Monsieur Cannibale. In juni dit jaar had de Efteling al aangekondigd dat de attractie zou worden aangepast. De kookpotten van de Monsieur Cannibale worden omgebouwd tot handelsschuitjes.

Directeur Karel Loeff van de Bond Heemschut wijst op de aandacht die het Rijksmuseum geeft aan het slavernijverleden en dat Monsieur Cannibale gezien de discussie over het beeld daarom goed in het museum zou passen. "Het zou raar zijn als dit beeld in het depot van de Efteling zou verdwijnen of vernietigd zou worden", aldus Loef.

De Bond Heemschut heeft de Efteling schriftelijk gevraagd het beeld beschikbaar te stellen aan het Rijksmuseum. De Efteling komt op een later moment met een reactie, zo laat een woordvoerder weten.

Rijksmuseum

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam doet nog geen uitspraken over het eventueel opnemen van de omstreden Efteling-attractie in de collectie. Wel beklemtoont het museum dat het 'goed is dat in de maatschappij het bewustzijn over het slavernijverleden steeds groter wordt'.

Wanneer het Rijksmuseum wel een besluit wil nemen, is nog niet bekend. Het museum besteedde het afgelopen jaar veel aandacht aan het Nederlandse slavernijverleden. "Aan verwervingen gaat onderzoek vooraf en een zorgvuldige afweging", stelt een woordvoerder. "Dit is ons vanochtend vroeg pas ter ore gekomen, dus daar gaan wij nu niet op reageren."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.