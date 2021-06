Efteling over verdwijnen Monsieur Cannibale: 'Het is tijd voor iets nieuws'

Monsieur Cannibale (foto: ANP) vergroot

De Efteling geeft gehoor aan de kritiek dat Monsieur Cannibale een 'racistische stereotypering' was. "De attractie is 33 jaar geleden bedacht en dat was een andere tijd. Nu merk je gewoon dat het niet meer past en dat het tijd is voor iets nieuws", zegt Steven van Gils in een toelichting op het besluit om de attractie een nieuw thema te geven: Sindbad de Zeeman.

De attractie past volgens de Efteling niet meer bij het park. "Als iemand zich niet prettig voelt in de Efteling is dat vervelend en moet daar iets mee gedaan worden", zegt Van Gils. Op de vraag of het een karikatuur is, zegt hij: "Het is een uitvergroting van een karakter." Hij noemt het ook 'niet toevallig' dat juist deze attractie nu wordt aangepakt.

Voor de mensen die het onterecht vinden dat de attractie wordt aangepast, heeft Van Gils ook een boodschap: "Tegen die mensen zou ik willen zeggen dat we er straks iets heel moois voor terug krijgen. Een heel mooie vernieuwde attractie in een mooi gebied. Ik denk dat ze straks heel blij zullen zijn."

Het aanpassen van Monsieur Cannibale staat niet op zichzelf, het hele gebied eromheen wordt aangepast. Het wordt De wereld van Sindbad. Later gaat de Efteling uitbreiden en dit gebied wordt de entree naar het nieuwe deel.

Door de coronacrisis lukt het nu niet om de hele uitbreiding in één keer te doen. Alleen het deel rond de nieuwe attractie kost al drie miljoen euro. Wanneer de uitbreiding begint is nog niet bekend.

Voor de liefhebbers van het muziekje in de attractie heeft Van Gils slecht nieuws, dat verdwijnt. "Sommigen zullen zeggen dat we ervan verlost zijn, maar ik vind het wel jammer."

