Onbegrip op social media dat Efteling Monsieur Cannibale weghaalt

Er is veel boosheid en onbegrip op social media op het nieuws dat de Efteling de attractie Monsieur Cannibale gaat aanpassen. In plaats van een zwarte kannibaal met een pollepel door zijn neus en zwierende kookpotten, draait de attractie straks om bootjes op een kolkende zee, in de stijl van Sindbad de Zeeman. En dat valt bij veel mensen niet goed.

"Hier is maar één woord voor: belachelijk", zo schrijft Ser op Facebook. En John vult aan: "Wat een bullshit weer. Betutteling ten top in dit landje." En Orhan zegt: "Ze zijn hier toch helemaal gek geworden."

"Is er een petitie om hem te laten zoals hij is?"

De bekende attractie met het nog bekendere deuntje dat menig Efteling-bezoeker de rest van de dag in zijn hoofd had, had ook al langere tijd behoorlijk wat kritiek te dulden. De zwarte kannibaal met een lepel door zijn neus werd racistisch gevonden en een petitie om de attractie aan te passen werd vorig jaar 1500 keer ondertekend.

"Is er ook een petitie geweest voor mensen die dit onzin vinden en monsieur Cannibale laten zoals hij is?" vraagt Eduard zich af. En Tom suggereert dat er geen overhaaste aanpassingen moeten worden gedaan. "Misschien eerst een antecedentenonderzoek doen naar Sindbad de Zeeman?"

"Al zijn het wortels, suikerspinnen of theekopjes die draaien, maakt mij niet uit."

Toch zijn er ook mensen die er niet zo zwaar aan tillen. "Het zal mij worst wezen hoe ze het noemen en aanpakken", zegt Heleen. "Al zijn het wortels, suikerspinnen of theekopjes die draaien. Als de attractie blijft en mijn dochter erin kan ben ik gelukkig." En Stijn juicht de verandering juist toe: "Dat werd tijd", vindt hij. "Goed bezig!"

De attractie Monsieur Cannibale is al jaren onderwerp van discussie. Zo reageerden bezoekers in 2016 op de omstreden attractie:

