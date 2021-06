Afscheid Monsieur Cannibale: 'Logische zet, Efteling moet met de tijd mee'

Het is een logische zet dat de Efteling afscheid neemt van Monsieur Cannibale na kritiek. Dat vindt marketingdeskundige Paul Moers. De attractie was de laatste jaren regelmatig onderwerp van gesprek, tegenstanders vonden het een ‘problematisch racistische karikatuur van een attractie’.

Marketingdeskundige Moers snapt wel dat de Efteling af wil van de attractie. “De Efteling gaat gewoon met z’n tijd mee. Ze voelen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierom gaat geen mens minder naar de Efteling. In tegendeel zelfs: het trekt eerder mensen die benieuwd zijn naar een nieuwe attractie. En het is een zegen dat we van het irritante liedje zijn verlost”, lacht Moers.

De Efteling benadrukte eerder dat in het park 'uitvergrotingen worden gemaakt van karakters uit verhalen, mythes en sagen'. “Het is absoluut niet zo dat we willen generaliseren”, liet de Efteling weten. Maar nu wordt de attractie dus toch aangepast. “Het is lastig om zo’n icoon als Monsieur Cannibale aan te passen. Dan is het beter om iets heel anders te doen, dan is Sindbad de Zeeman een goed alternatief”, vindt Moers.