Efteling gaat Monsieur Cannibale aanpassen, thema wordt Sindbad de Zeeman

'Monsieur Cannibale' verdwijnt uit de Efteling. De attractie met de ronddraaiende kookpotten wordt veranderd in een Sindbad de Zeeman-attractie. "De Efteling wil op een inclusieve manier verhalen te vertellen en wil met het nieuwe thema zorgen voor een positief geschetst beeld van de rijke Arabische cultuur”, schrijft het attractiepark in een verklaring.

Over de attractie 'Monsieur Cannibale' was de laatste jaren het nodige te doen. Vorig jaar ondertekenden ruim vijftienhonderd mensen zelfs een petitie met het verzoek om ‘Monsieur Cannibale’ uit De Efteling te verwijderen. De initiatiefnemer, Sammie Straub, noemde 'Monsieur Cannibale' een ‘problematisch racistische karikatuur van een attractie'.

De Efteling benadrukte destijds dat in het park 'uitvergrotingen worden gemaakt van karakters uit verhalen, mythes en sagen'. "Het is absoluut niet zo dat we willen generaliseren." Maar nu wordt de attractie dus toch aangepast.

In totaal kost de aanpassing naar het thema Sindbad de Zeeman, een karakter uit de welbekende sprookjes van 1001 Nacht, de Efteling zo'n 2,8 miljoen euro. Op een later moment wordt ook horecalocatie Panorama aangepast naar dit thema.

Vogel Rok

De ondernemende en welgestelde koopman Sindbad de Zeeman is al sinds 1998 in de Efteling te vinden. De attractie Vogel Rok - die tegenover 'Monsieur Cannibale' en het doolhof te vinden is, is een element uit één van zijn zeven zeereizen. Sindbad is volgens de Efteling 'herkenbaar voor een heel brede en diverse doelgroep'.