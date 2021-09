Jongeren willen politiek Valkenswaard opschudden: 'Een positief geluid'

De ploeg van VOTE bij het gemeentehuis in Valkenswaard. (Foto: Rene van Hoof) vergroot

Zes Valkenswaardse jongeren willen met een nieuwe politieke partij een frisse wind in het gemeentehuis laten waaien. De zes, vijf mannen en één vrouw tussen de 21 en 34 jaar oud, hebben de koppen bij elkaar gestoken en vinden dat wat er mis gaat, teveel de boventoon voert. Het is tijd voor een positief geluid, vinden ze. De nieuwe partij heet: 'Valkenswaard onze toekomst één' (VOTE).

Bas van Gorp (24) is een van de oprichters van de nieuwe partij. Jongeren die de gemeentepolitiek in willen, dat hoor je niet vaak, meestal gaan ze liever op stap. "Ik ga ook graag op stap hoor, maar ik ben vanaf mij zestiende geïnteresseerd in politiek. Mijn opa zit ook in de politiek en met hem heb ik vaak discussies. We zijn het niet altijd met elkaar eens", zegt Bas, die International business studeert aan de universiteit van Maastricht.

Geen wedstrijdje moddergooien

"Bij discussies voert vaak de boventoon wat niet goed is, het wordt soms een wedstrijdje klagen", zegt Bas. Wat goed is en dat het in Valkenswaard erg goed toeven is, dat blijft volgens hem onderbelicht. De positieve Bas zegt in de gemeenteraad geen wedstrijdje moddergooien te willen doen.

Bas benadrukt dat VOTE géén jongerenpartij is: "Wij zijn er voor iedereen. Opa en oma willen ook een levendig dorp hebben. En als jongerenpartij heb je maar een houdbaarheidsdatum van vijf jaar".

Huisvesting is een enorm probleem

Ondanks dat de nieuwe partij vooral positief wil zijn, valt er natuurlijk wel wat te verbeteren. Zo is huisvesting een enorm probleem, ook in Valkenswaard. "Wij hebben nog geen concrete plannen om dat op te lossen, maar willen vooral met mensen in gesprek gaan. Mensen in Valkenswaard zijn niet op hun mondje gevallen, daar moet je gebruik van maken".

Bas heeft niet de illusie dat hij met de nieuwe partij alles op zijn kop zal zetten. "Als wij één zetel zouden halen, dat zou al mooi zijn". Wat de jongeren van VOTE gemeen hebben, is dat ze apetrots zijn op Valkenswaard en er nooit meer weg willen.

"In mijn paspoort staat als geboorteplaats Veldhoven, omdat ik in het ziekenhuis geboren ben, maar als baby ging ik al zo snel mogelijk naar Valkenswaard. Behalve voor mijn studie in Maastricht, wil ik hier nooit meer weg", zegt Bas.

