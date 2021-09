Roosendaal heeft genoeg van plunderaars van kledingcontainers

De gemeente Roosendaal is klaar met de bovengrondse kledingcontainers. Onlangs stond raadslid Selda Bozkurt tijdens een bezoekje bij de container op de Van Beethovenlaan met haar mond vol tanden, toen de zakken uit haar handen werden gegrist. Dat kon zo niet langer, vond ze. "Dit is heel asociaal."

Bozkurt vroeg het college of het op de hoogte was van de opdringerige kledingzoekers én de rotzooi die zij achterlieten. Want nu was het vaak een bende rondom de kledingcontainers. "Ze trekken die zakken eruit, pakken wat ze nodig hebben en dumpen de rest. Niet eens terug in de container, maar gewoon op straat,” legde Bozkurt laatst uit.