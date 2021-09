Coronanieuws: 204 nieuwe besmettingen in Brabant vastgesteld

13.48

Olie- en gasbedrijf Shell overweegt een vaccinatieplicht in te voeren voor personeel. Dat meldt de Financial Times op basis van een uitgelekte memo. Daarin zou staan dat het bedrijf "in de pas moet lopen met regeringen en de samenleving over deze controversiële kwestie". Werknemers op booreilanden zouden als eerste in aanmerking komen voor een verplichte vaccinatie, later volgen mogelijk de werknemers op kantoor. Tegen de NOS zegt Shell dat er niet inhoudelijk wordt gereageerd op het krantenbericht.