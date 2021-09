Coronanieuws: Nederland blijft rood op coronakaart van Europa

03.30

Nederland is ook de komende week helemaal rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat komt doordat meer dan 5 procent van alle uitgevoerde tests positief is. Ook afgelopen week waren alle twaalf provincies rood op de kaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC elke donderdag maakt. Het ECDC kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.