A58 nog tot middernacht dicht door gekantelde vrachtwagen

De A58 bij Oirschot richting Eindhoven is nog urenlang dicht door een ongeluk waarbij een vrachtwagen op het wegdek kantelde. Daarna belandde de truck op de vangrails. Het ongeluk gebeurde iets voor twee uur. Rijkswaterstaat verwacht nog de hele avond bezig te zijn met bergingswerkzaamheden.

Rond vier uur stond er van Tilburg richting Eindhoven bijna geen file mee bij Oirschot, maar de weg is nog altijd afgesloten. Al het verkeer dat er vaststond is weggeleid, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt vanaf knooppunt De Baars omgeleid via Den Bosch (A65, N65, A2). Op die omleidingswegen is het inmiddels ook aansluiten.