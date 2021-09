A58 uren dicht tussen Tilburg en Eindhoven door gekantelde vrachtwagen

De A58 bij Oirschot richting Eindhoven is woensdagmiddag dicht door een ongeluk. Een vrachtwagen kantelde iets voor twee uur op het wegdek en belandde daarna op de vangrails.

De weg is in ieder geval tot vier uur dicht. "Dat is met een slag om de arm, want je weet nooit of het bergen van de vrachtwagen mee- of tegenzit", aldus de ANWB.