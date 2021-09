A58 weer open na urenlange stremming door gekantelde truck

Wachten op privacy instellingen... Foto: Cor Bouma Foto: Cor Bouma Foto: Cor Bouma Volgende Vorige vergroot 1/4 De truck kantelde op het wegdek en belandde daarna op de vangrails

De A58 tussen Tilburg en Eindhoven is weer open. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgde ervoor dat de snelweg vanaf twee uur woensdagmiddag dicht was. Even na elf uur 's avonds werd de weg weer vrijgeven.

Ista van Galen & Janneke Bosch Geschreven door

Rond kwart voor twee raakte de vrachtwagen ter hoogte van Spoordonk in een slip. De trekker stond daarna rechts op de weg en de oplegger was links achterstevoren op de vangrails beland.

De eerste uren stond er een lange file achter de gekantelde vrachtwagen. Rond half vier uur in de middag, toen de trekker was weggesleept, mocht al het verkeer dat in de file stond er langs. Daarna werden de opruimwerkzaamheden hervat.

De oplegger moest worden weggetakeld en de weg en de vangrails gerepareerd. Uiteindelijke duurde dat tot na elven. Al die tijd was de A58 tussen Tilburg en Oirschot dicht en moest alle verkeer omrijden via Den Bosch.

De andere kant op, van Eindhoven richting Tilburg, stond ook een groot deel van de dag een lange file. Er was tot elf uur 's avonds één rijstrook afgesloten. Volgens de ANWB hadden hulpdiensten die rijstrook nodig, omdat de oplegger op de vangrails hing.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

16.50 uur: De afsluiting van de A58 zorgt voor een verkeersinfarct. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.