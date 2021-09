Lil' Kleine verrast hoe hij auto aantreft op Eindhoven Airport

Er wachtte rapper Lil' Kleine een aangename verrassing toen hij uit Ibiza terugkwam op Eindhoven Airport. Hij was namelijk vergeten het dak van zijn auto te sluiten toen hij vertrok. En dat heeft een behulpzame persoon voor de rapper opgelost.

''Kijk, dit is hoe de mensen in Eindhoven zijn!'', roept de Amsterdamse Lil Kleine in een filmpje op Instagram, terwijl hij de bovenkant van zijn Range Rover filmt.