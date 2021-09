Verkeersinfarct in Brabant door grote ongelukken

vergroot

Op veel Brabantse wegen stonden woensdagmiddag kilometerslange files. Ongelukken en omleidingen zorgen ervoor dat het op veel plekken aansluiten was.

Janneke Bosch Geschreven door

Het leverde een enorme waslijst aan files op:

A58 Tilburg - Eindhoven

Een gekantelde vrachtwagen zorgt al sinds woensdagmiddag voor problemen. De weg richting Eindhoven is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht nog tot middernacht bezig te zijn met bergingswerkzaamheden.

A58 Eindhoven - Tilburg

De andere kant op, van Eindhoven richting Tilburg was ook een rijbaan dicht, omdat de gekantelde vrachtwagen op de vangrail tussen de wegen lag. Die rijbaan is inmiddels weer vrijgegeven, maar er stond nog urenlang een kilometerslange file. Rond half zeven begint het wat op te lossen: er staat nog vijf kilometer die voor zeker twintig minuten vertraging zorgt.

A59 Knooppunt Zonzeel - Den Bosch

Een ongeluk zorgde ook voor problemen tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch. Daar stond kort na vijf uur meer dan twintig kilometer file die voor een vertraging van meer dan een uur zorgde, volgens de ANWB. Rond zeven uur is ook hier verbetering te zien: nog 3 kilometer file staat er. De weg is weer vrij.

A59 Den Bosch - knooppunt Zonzeel

Ook de andere kant op was het aansluiten, tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Al was die file 'slechts' vijf kilometer lang. Rond zeven uur is die file opgelost.

N65 Tilburg - Den Bosch

Door de omleiding die is ingesteld omdat de A58 dicht is, loopt het verkeer vast tussen Tilburg en Den Bosch op de N65. Er staat zo'n vijf kilometer file die voor een vertraging zorgt van bijna een half uur. En even later tussen Oisterwijk en Cromvoirt kom je in nog eens zes kilometer terecht die je twintig minuten vertraging oplevert.

N65 Den Bosch - Tilburg

Ook de andere kant op was het druk. Er stond rond kwart over zes nog zo'n drie kilometer file tussen de afritten Cromvoirt en Helvoirt. Daardoor was je tien minuten langer onderweg. Rond zeven uur was deze file opgelost.

N269 Tilburg - Reusel

De omleiding op de A58 was ook te merken op de weg van Tilburg richting Hilvarenbeek. Daar stond zo'n vier kilometer file die je ongeveer tien minuten extra kostte. Rond zeven uur was daar de weg weer vrij.

A27 Breda - Gorinchem

Ook de A27 richting het noorden is druk woensdagavond. Meer dan een half uur vertraging heb je tussen Oosterhout-Oost en industrieterrein Avelingen, er staat iets na zessen nog 16 kilometer file. Dat is al iets minder dan een uur eerder, toen stond er nog meer dan 20 kilometer file. Het levert je alsnog een half uur extra reistijd op.

