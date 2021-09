Man zwaargewond bij steekpartij in Ulvenhout

Man zwaargewond bij steekpartij (foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Ulvenhout. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de dader of daders.

De steekpartij vond plaats in een huis aan de Steenland in Ulvenhout. Iets over half elf kwam die melding binnen bij de politie. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen die in de buurt is geland. De trauma-arts is vervolgens met het slachtoffer mee in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan.

De dader of daders zouden op de vlucht zijn geslagen. Volgens de politie zijn er meerdere eenheden ingezet in het onderzoek naar de dader.

