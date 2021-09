Deelscooter midden op de stoep? Foutparkeerders krijgen vanaf nu een boete

Wie vanaf donderdag een deelscooter van het bedrijf Felyx parkeert op een plek waar anderen er last van hebben, kan hiervoor een boete krijgen. Vijftig euro moeten foutparkeerders aftikken, als er een klacht binnenkomt over een scooter die bijvoorbeeld midden op de stoep staat. De maatregel moet zorgen voor minder parkeeroverlast op straat.

Het bedrijf, dat in onze provincie in Eindhoven en Den Bosch deelscooters aanbiedt, kreeg vanuit heel het land klachten over parkeeroverlast. In Eindhoven werd daarom een proef met boetes en waarschuwingen ingevoerd. Dat bleek een succes, want inmiddels geldt die regel ook in Den Bosch.