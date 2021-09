Vrouw overleden na steekpartij in Helmond, opgepakte verdachte is familie

Wachten op privacy instellingen... Er is een verdachte aangehouden(foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw overleden na steekpartij in Helmond, verdachte aangehouden

In een huis aan het Lambertushof in Helmond is donderdagmiddag een vrouw neergestoken. De politie meldt dat het slachtoffer kort daarna is overleden.

Ista van Galen & Janneke Bosch Geschreven door

De vrouw werd rond half twee door de politie gevonden. Ze is in de woning gevonden nadat er bij de politie een melding was gedaan. Wie de politie heeft gebeld, is niet bekend.

Er is een verdachte is aangehouden. Hij is familie van de vrouw, meldt de politie. Maar om welke familierelatie het gaat wil een woordvoerder niet zeggen. Hij zit vast op het politiebureau.

De omgeving is afgezet. De politie is bezig met het horen van getuigen.

Overbuurvrouw

Op een muurtje in de buurt zit een overbuurvrouw van het slachtoffer. Ze kan nog maar amper bevatten wat er is gebeurd. Zij is degene geweest die het slachtoffer heeft gevonden, ze zag haar liggen, vertelt ze. Op dat moment wist ze nog niet dat de vrouw was overleden. "Ik realiseer me nog helemaal niet wat er is gebeurd", kan ze nog net uitbrengen. Verder wil en kan de vrouw niets zeggen.

Het Lambertushof is een plein achter de kerk in het centrum van Helmond. Het is een heel hechte gemeenschap, vertellen buurtbewoners. Mensen hebben er nu veel steun aan elkaar, zeggen ze.

(Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

Het appartement aan de Lambertushof (foto: Noël van Hooft). vergroot

