Hond Roxy kreeg 15 puppies en da's met 'maar' tien tepels best onhandig

Een ware puppy-boom in Bakel. Rottweiler Roxy heeft maar liefst vijftien jongen gekregen. De familie Nooijen is dagelijks uren in de weer met deze jonkies. "Ik had een lichtelijke paniekaanval na de bevalling", weet Carolien Nooijen.

Liefelijk maar voorzichtig drinken de jongen bij hun moeder. Ze buitelen over elkaar heen om bij Roxy te komen. De onhandigheid zit er nog in: regelmatig valt er eentje om. "Het is super leuk en lief! Je ziet ze ook echt groeien. De oogjes en oortjes gaan open, dat is heel erg leuk om te zien", vertelt Carolien.

En zelfs de dierenarts zag deze puppy-invasie niet aankomen. "De arts telde elf schedeltjes op een scan. Ze zagen een paar dubbele lijnen, dus het zouden er ook dertien kunnen zijn." Dat liep bij de nachtelijke bevalling op 17 augustus toch anders. "Bij nummer dertien dacht ik dat het klaar was. Ik kwam een paar uur later terug en toen waren het er ineens vijftien."

"Je hebt er eigenlijk 15 kinderen bij."

Normaal wordt een nest van rond de tien al groot genoemd. Moeder Roxy heeft bovendien maar tien tepels. En dan hoef je geen slimme rekenaar te zijn om te weten dat dit onhandig is. Daarom geeft de familie de dieren flesjes met speciale melk. En ook staan er regelmatig speciale brokjes klaar. "Het is een hoop werk, hoor", weet Carolien. "Elke paar uur ben je er wel weer mee bezig. Je hebt er eigenlijk 15 kinderen bij."

Hoe lief en schattig ook: het gezin kan ze niet allemaal houden. Daarom blijft er slechts één. Voor de andere veertien puppy's worden andere baasjes gezocht. "Dat voelt heel dubbel, het liefst zou je ze allemaal willen houden. Dat is niet te doen natuurlijk."

"Ik ga huilen als ze weggaan."

Aan het afscheid moeten ze nog niet denken. "Je hebt er acht weken alles voor gedaan. Ook kinderen des huizes Aukje (9) en Jenske vinden het maar moeilijk te verkroppen. Aukje: "Nu vind ik het nog leuk. Ik ga huilen als ze weggaan."

Moeder Roxy let voorlopig waakzaam op haar legertje jonkies. Toch is het maar de vraag of er nog een keer zo'n invasie komt. Carolien: "Ik moet er niet aan denken."

