Auto belandt op zijn kant tussen de bomen na botsing in Milheeze

Bij een ongeluk in Milheeze zijn twee auto's op elkaar gebotst. Wonder boven wonder zijn alle inzittenden ongeschonden uit hun auto's gekomen.

Het ongeluk gebeurde op de Peeldijk in Milheeze. Een personenauto kwam uit een zijweg en reed tegen een andere auto aan die op de hoofdweg aan kwam rijden. Die wagen is van de weg geraakt en op zijn kant tussen de bomen terecht gekomen, in het bos langs de weg.

De auto die de auto raakte, is ook zwaar beschadigd.

Zonder kleerscheuren

Beide bestuurders kwamen er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer. De brandweer heeft de weg schoongespoten. Inmiddels is die weer begaanbaar.

