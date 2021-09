Bruma levert salaris in voor tweede kans bij PSV: 'Mooi gebaar'

Waar je eerder verwacht dat een voetballer vraagt om salarisverhoging, maakte technisch directeur John de Jong van PSV het tegenovergestelde mee. PSV-speler Bruma heeft bij De Jong aangegeven dat hij salaris wil inleveren.

Ondanks vermeende interesse tijdens de afgelopen transferperiode, zat de perfecte match er niet bij. Daarom besloot Bruma te blijven. In gesprek met NOS vertelt John de Jong dat de Portugees zelfs salaris in wil leveren voor een langer verblijf.

"Bruma is naar mij toegekomen en zei dat hij graag wilde blijven en wilde gaan voor een tweede kans. Hij is een van de duurdere spelers, maar kende een valse start in Eindhoven. Het is een mooi gebaar dat hij dit wil doen, dat zegt genoeg over hem als persoon."