Motorrijder overleden bij ongeluk in Moerdijk

Bij een ongeluk in Moerdijk is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Die kwam in botsing met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond kwar voor vijf op de Oostelijke Randweg in Moerdijk, op de kruising met de Graanweg. De motorrijder is ter plekke overleden. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die inzet mocht niet meer baten.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De weg is afgezet met politielinten. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.

