Grijze kroonkraanvogel tettert Marjo al een week elke ochtend uit bed

Ze dacht eerst dat ze een ezel hoorde, die hard en schel aan het balken was. Maar het blijkt een grijze kroonkraanvogel te zijn die Marjo Kuijpers uit Liessel nu al een week lang elke ochtend vroeg uit bed tettert. "Het is me toch een kabaal! Daar word je echt niet blij van."

Janneke Bosch

Vooropgesteld: het is een prachtige vogel, zegt Marjo. "Als hij die kroon zo uitzet, en dan een beetje in zijn veren dabt", vertelt ze. Maar het beest is ook wel heel vroeg wakker. "Om half zes begint 'ie te roepen. En dan wordt 'ie toch wat minder mooi."

"Misschien is hij op doorreis? Of is iemand hem kwijt?"

Al een week bivakkeert de grijze kroonkraanvogel bij Marjo's huis. "Ik heb ook geen idee waar hij vandaan komt", zegt ze. "Misschien is hij op doorreis. Of wie weet is iemand hem wel kwijt? Is hij ergens ontsnapt?"

Hij lijkt niet mensenschuw, vertelt ze. Maar er heeft zich nog niemand gemeld. "Ik heb zelf al even gezocht op internet, maar ik kon niets vinden over ontsnapte kroonkraanvogels." Dat het een kroonkraanvogel is, weer Marjo wel: "Een vriend van mijn zoon werkt bij de Beekse Bergen, die herkende hem."

Ondertussen heeft zich een soort haat-liefdeverhouding ontwikkeld met de kroonkraanvogel. "Als ik buiten zit en ik kijk naar hem, dan vind ik hem prachtig. Maar we worden nu al een week om half zes wakker van het gekrijs. Dat is me toch een kabaal!" Maar wat kun je er aan doen? "Iemand zei: ik heb hier nog een luchtbuks liggen", lacht Marjo, "maar dat zou ik toch echt nooit doen. Daar is hij veel te mooi voor."

"Ik wil wel weer eens uitslapen op mijn vrije dag."

Na het 'ochtendgezang' van de kroonkraanvogel, gaat het dier vaak even op pad. "Dan denk ik wel eens: had je niet ergens anders kunnen gaan slapen?" Toch zal Marjo de kroonkraanvogel misschien ook wel een beetje gaan missen, als hij ooit nog weer vertrekt. "Maar ik wil ook wel weer eens uitslapen op mijn vrije dag."

