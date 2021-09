Fietser (19) overleden na botsing met auto, bloemen op plek van ongeluk

Foto: Lola Zopfi Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Lola Zopfi

De 19-jarige fietser die afgelopen week zwaargewond raakte bij een ongeluk in Eindhoven, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen kwam in botsing met een auto op de Noord Brabantlaan in zijn woonplaats. De bestuurder van de auto (21) had gedronken en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Op de plek waar het ongeluk is gebeurd, liggen vrijdagochtend veel bloemen en kaarsjes voor de overleden jongen.

Het ongeluk gebeurde vrijdagnacht rond halfdrie. De fietser stak de weg over en werd geschept. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter. De auto raakte zwaar beschadigd en de fiets brak doormidden door de klap.

De Eindhovense bestuurder werd aangehouden omdat na een blaastest bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. Zijn promillage was ruim 0,8. Dat is boven het toegestane promillage van 0,2 voor beginnend bestuurders. In zijn auto werden harddrugs gevonden. Een dag na het ongeluk is hij weer vrijgelaten. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Wijkagent nam ouders mee naar ziekenhuis

De wijkagent die de ouders van het slachtoffer moest inlichten, deelde onlangs op Instagram hoe de heftige nacht verliep. "Dan sta je met lood in je schoenen aan de voordeur. Niet voor mijzelf maar voor de ander, met één druk op de deurbel gaat het leven van die ander veranderen", zo schreef wijkagent Jens.

Wat volgde was een 'achtbaanrit vol emoties'. "De boodschap is kort en duidelijk, er niet omheen draaien. Meestal zijn er ook maar weinig woorden nodig, je kunt het slechte nieuws en de ernst van de zaak vaak al aflezen aan onze gezichten."

De wijkagent bracht de ouders naar het ziekenhuis, waar hun 19-jarige zoon lag. "Meestal blijft het stil, enkel de loeiende sirene en het gesuis van de wind langs het dienstvoertuig zijn te horen."

Eenmaal in het ziekenhuis nam het zorgpersoneel het over van de agenten. "Je wenst ze sterkte en gek genoeg scheiden daar onze wegen." Daarna moesten de agenten verder met andere werkzaamheden: onder meer conflictenmeldingen tussen buren, huisgenoten of cafébezoekers. " Ja, het komt voor en wij moeten daar serieus op proberen te reageren. Maar soms lukt dat niet. In alle gevallen vraag ik mij in stilte af: Waar kun je je in hemelsnaam druk om maken!?'", aldus de wijkagent.

Beelden van vrijdagnacht het ongeluk:

