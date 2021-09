Te grote vrachtwagens Defensie óók te hoog om de weg op te mogen

Defensie kan voorlopig geen gebruik maken van 550 nieuwe vrachtwagens in combinatie met een speciale container. Ze blijken te hoog. Eerder dit jaar werd al bekend dat de nieuwe vrachtwagens te groot zijn voor de garages op de kazerne in Oirschot.

Ontheffing

Volgens de Wegenverkeerswet mogen voertuigen hoger dan 4 meter niet op de openbare weg. Het ministerie gaat nu ontheffing vragen waardoor de vrachtwagens met container toch "voor bepaalde tijd en specifieke routes in Nederland" de weg op mogen. Zolang hier geen toestemming voor is, blijft de combinatie in de garage.