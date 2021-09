Den Bosch loopt voorop met tijdelijke huizen, maar is het een oplossing?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Irma woont in een flexwoning in Den Bosch

Den Bosch is voorloper in Nederland als het gaat om tijdelijke woningen. De stad heeft in 2022 bijna 700 van dit soort woningen staan. Maar of al die tijdelijke huizen het woningtekort gaan oplossen is nog maar de vraag. “Dit is plan B. We doen het omdat al het andere te lang duurt,” vertelt Jurgen Arts van woningcorporatie Zayaz.

De woningnood is zo groot, dat er nu iets moet gebeuren. Daarom verrijzen in Den Bosch flexwoningen. Tegen de parkeerplaats van stadion De Vliert, de thuisbasis van FC Den Bosch, staan 54 nieuwe grondgebonden appartementen op een grasveld. Het zijn industrieel gebouwde huizen die zo’n tien tot vijftien jaar op deze plek blijven staan. Het grote voordeel: Je kan ze enorm snel bouwen.

Jurgen Arts is projectleider nieuwbouw bij woningcorporatie Zayaz. Samen met collega's van woningcorporatie BrabantWonen en de gemeente zit hij in een team dat zich volle bak inzet om de flexwoningen te bouwen. “Dit doen we vanaf locatiebesluit tot we de sleutels aan de bewoners kunnen geven in negen maanden.”

Over de hele stad verspreid zijn er zo’n tien projecten waar flexwoningen staan of nog gebouwd gaan worden. “Het is een beetje een druppel op de gloeiende plaat”, vertelt Arts. “Maar als je heel veel druppels maakt, dan helpt het wel. Met alle projecten bij elkaar opgeteld heb je het ineens over honderden woningen.”

In één van die huizen woont Ferdy de Gruijter. Hij laat zijn appartementje van ruim twintig vierkante meter zien. “Voor mij alleen is dit genoeg”, zegt De Gruijter. “Ik stond te kort ingeschreven voor een huurhuis. Mijn inschrijftijd is zo’n 7,5 jaar. Je moet een jaar of negen ingeschreven staan, wil je kans maken op een huis. Dat is soms wel frustrerend. Maar voor nu is dit wel een oplossing.”

Jurgen Arts bevestigt dat je inmiddels inderdaad bijna tien jaar ingeschreven moet staan om kans te maken op een huis of appartement. “De wachttijd is echt enorm. We zien die wachttijd gewoon toenemen. Zelfs met alle dingen die we nu doen om snel huizen te bouwen. Het probleem blijft oplopen.”

Den Bosch uniek

Den Bosch is volgens de projectleider nieuwbouw van Zayaz uniek in haar aanpak. Gemeenten uit het hele land komen kijken naar het speciale team van gemeente en woningcorporaties die de flexwoningen bouwt. “Er wordt heel veel meegekeken. We delen stukken, we delen kennis. En zo wordt de impact veel groter dan alleen Den Bosch.”

Dat de tijdelijke woningen hard nodig zijn, beaamt hoogleraar woningbouw Peter Boelhouwer van de TU Delft. “We gaan de woningnood niet oplossen met gewone woningbouw”, zegt hij. “Dat gaat gewoon te lang duren.”

“We moeten ook zeker permanente woningen bouwen. Er zijn een miljoen huizen nodig in Nederland. Maar die komen er voorlopig niet. Daar zijn veel te weinig plannen voor, veel te weinig capaciteit en te weinig locaties om dat te doen."

Meer dan een dak

Sinds 2016 is de gemeente Den Bosch bezig met tijdelijke huizen. “We begonnen toen met het zorgen van een dak boven het hoofd’, vertelt wethouder Roy Geers die over wonen gaat. “Maar we hebben met enkele projecten gemerkt dat mensen er ook graag wonen. Dat het ook een manier van wonen wordt. Het is niet alleen het bieden van een dak boven het hoofd, maar ook het bieden van een thuis.”

