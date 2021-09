Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Racelegende John uit Sint Willebrord coacht Robert Doornbos in Car Wars

Geen gedroomde kijkcijferhit voor SBS6 ,maar wel een ‘onvergetelijke ervaring’ voor John Ermen (40) uit Sint Willebrord. De Nederlands Kampioen RC racing is één van de coaches in Car Wars. In het programma gaan bekende Nederlanders de strijd met elkaar aan met radiografisch bestuurbare modelauto’s.

John is coach van Robert Doornbos, die voor zijn deelname aan het programma kwam oefenen bij model autoclub De Baanbrekers in Rucphen. De twee hadden de grootste lol tijdens de opnames. Voormalig Formule 1- coureur Doornbos was onder de indruk van de snelheid van de race-autotootjes. “In anderhalve seconde van nul naar 110 kilometer per uur is ook best spectaculair. Dat haalt zelfs Max niet”, legt John uit.

"Je gebruikt alleen je vingers."

Naast Robert Doornbos doen René Froger, Herman den Blijker, Najib Amhali, Leontien van Moorsel, Jamie Westland en Tim Coronel mee aan de tv show. “Veel mensen zeiden tegen mij dat ik geluk had. Robert kent als coureur de lijnen van een circuit. Dat is natuurlijk een voordeel, maar hij kwam er al snel achter dat dit verder helemaal niks te maken heeft met zijn tak van sport. Een echte auto bestuur je namelijk met twee handen en je rechtervoet, voor deze modelauto’s gebruik je alleen je vingers.”

Snelheid en behendigheid zijn een tweede natuur voor John die op zevenjarige leeftijd begon met modelauto’s. Toch vindt hij sommige onderdelen in het programma best pittig. “Ik ben natuurlijk gewend om op het circuit te racen maar als je off road gaat, rijd je als het ware 3D. Je moet daarvoor de auto ook in de lucht balanceren. Daar moest ik zelfs nog in groeien om het goed te kunnen overbrengen aan Robert.”

"Het is mooi dat de modelauto’s weer in de belangstelling staan."

Inmiddels zijn er drie afleveringen van Car Wars uitgezonden. De kijkcijfers vallen tegen maar daardoor laat John zich niet uit het veld slaan. “Het is mooi dat de modelauto’s weer in de belangstelling staan want de hobby loopt de laatste jaren wat terug. Dit is Formule 1 in het klein. Je moet daarom best technisch zijn en ook kunnen sleutelen. Ik zie bij de jeugd dat ze vaak liever voor een iPad of een gameconsole kiezen. De sport kan daarom deze boost goed gebruiken.”

Vrijdagavond om 20.30 uur is de vierde aflevering van Car Wars te zien bij SBS6. John en Robert staan nog steeds bovenaan. “Hij is net zoals ik super competitief dus het gaat wel goed. Wie er uiteindelijk gaat winnen, verklap ik natuurlijk niet daarvoor moeten de mensen zelf kijken.”

De RC-auto van John (foto: Erik Peeters). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.