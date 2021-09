Voorzichtig weer knuffelen: 'Mijn kleinzoon en ik zijn echte knuffelkonten'

Foto's Karin Kamp vergroot

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, komt er op zaterdag 25 september een einde aan het tijdperk van de elleboogbegroetingen en het voortdurend anderhalve meter afstand houden. Hoewel de regels officieel nog anders voorschrijven, wordt er voorzichtig weer wat meer geknuffeld. En zo ziet dat eruit.

Vriendinnen Zoë (12), Isa, (13), Kayleigh (13) en Ceren (14) uit Tilburg houden elkaar stevig vast. "Sinds het begin van het schooljaar zitten we bij elkaar in de klas. Best apart was het om elkaar zo te ontmoeten in coronatijd, want we mochten eigenlijk helemaal niks. De tafels stonden heel ver uit elkaar in de klas, de groep was in tweeën gedeeld met om en om les. Toch zijn we goede vriendinnen geworden.

Onze opa's en oma's hebben we ook lang niet gezien, alleen soms voor de deur. Dat was best moeilijk, we merkten dat ze eenzaam waren. En je kunt er niks aan doen, want ja, stel je voor dat ze ziek zouden worden.

Nu met deze versoepelingen is alles veel fijner. De winkels zijn weer open dus we gaan regelmatig samen shoppen in het winkelcentrum , naar het Kruidvat en zo. Dan geven we al het geld uit dat we hebben!"

Theo (64) uit Lieshout sluit kleinzoon Tuur (2) uit Beek en Donk weer liefdevol in de armen. "Mijn kleinzoon en ik zijn echte knuffelkonten. Als Tuur bij opa en oma op visite komt, sprint hij meestal direct naar mij toe en springt in m'n armen. Dan roept hij: Opa Theo! En daarna gaan we samen spelen.

Tijdens corona, en met name in de eerste golf, hebben we onze vijf kleinkinderen een behoorlijke poos niet gezien. Tuur is de jongste. Hij was toen nog maar een maand of acht toen het virus opdook, dus we hebben echt wat van zijn kleinste tijd gemist. Dat was best moeilijk, want normaal passen we iedere week op. Later lieten we dat strikte isolement een beetje los, maar wel met alle voorzorgsmaatregelen in het achterhoofd.

Het is één blok blijheid als Tuur bij ons is. We genieten van alle kleinkinderen maar toch vooral van de streken en knuffels van Tuur."

Vrienden Toos (82) en Ton (81) uit Tilburg en Ria (78) en Chris (83) uit Moergestel genieten van herwonnen vrijheden zoals een terrasje pakken. "Het is ons eerste rondje door de Tilburgse binnenstad sinds de lockdown. Dat we dan meteen oude vrienden tegen het lijf lopen die we al die tijd niet hebben gezien en weer ongestoord een praatje kunnen maken, dat is heel bijzonder.

Vroeger werden wij geleefd, de ene afspraak na de andere, hele volle agenda's. Tijdens corona kwam alles stil te staan. Toch hebben we dat niet als vervelend of belemmerend ervaren, hoor. Met minder sociale contacten krijg je een heel ander leven, maar desondanks was er veel gezelligheid en we verveelden ons helemaal niet.

We zijn flink gaan sporten. Golf spelen, tennissen, fietsen. Het is belangrijk dat je daar initiatieven in ontwikkelt, iets vinden waar je blij van wordt. Het belangrijkste is om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Als je overal het positieve uithaalt, dan kun je heel veel.

Angst voor corona was er niet, we waren wel bezorgd om anderen. Aan onze buren hebben we heel veel gehad, zij bekommerden zich echt om ons. Bellen, boodschappen doen, een keer naar elkaar zwaaien voor het raam. Die vriendschap heeft zich echt verdiept.

Het is fijn dat het nu allemaal weer kan, deze vrijheid om naar buiten te gaan, een terrasje pakken. Maar we zijn echt bezorgd dat als straks iedereen terugkomt van vakantie, dat we dan weer terug bij af zijn."

