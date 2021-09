Jong PSV verslaat rivaal Jong Ajax na 0-1 achterstand: 3-1

Nigel Thomas heeft toegeslagen en brengt de hoop op een zege terug bij Jong PSV (foto: Orange Pictures). vergroot

Jong PSV heeft de altijd beladen competitiewedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Ajax gewonnen. Op de eigen Herdgang werd het 3-1. De andere Brabantse clubs die vrijdagavond in actie kwamen, grepen naast de overwinning.

FC Den Bosch was er dichtbij, maar liet zich in de ultieme slotfase verrassen door VVV-Venlo: 2-1. TOP Oss had de zege in het thuisduel met ADO Den Haag ook voor het grijpen en moest in de slotfase een derde tegentrefer incasseren (3-3). NAC Breda kwam bij Roda JC niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

FC Eindhoven en Helmond Sport konden op deze speelavond van de Keuken Kampioen Divisie toekijken. Zij waren vrij en ontmoeten elkaar maandag in Eindhoven.

Jong PSV - Jong Ajax 3-1

Het was Jong Ajax, getraind door ex-international John Heitinga, dat de ban brak in Eindhoven. Youri Regeer scoorde uit een vrije trap, waarbij de defensie van de thuisclub zich liet verrassen. Tien minuten na rust wees het scorebord 2-1 aan. Toen hadden Nigel Thomas en Dante Sealy voor Jong PSV het net weten te vinden. In de 78e minuut werd het nog mooier voor de ploeg die ook onder leiding staat van een voormalige speler van het Nederlands elftal, Ruud van Nistelrooij. Johan Bakyoko werd nauwelijks een strobreed in de weg gelegd door de zwakke Amsterdamse verdedigers en tekende de even bevrijdende als verdiende 3-1 aan. Johan Bakayoko (Jong PSV) en Kian Fitz-Jim van Jong Ajax werden op de bon geslingerd.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 2-1

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Roy Kuijpers. Hij mikte raak in de 67e minuut: 0-1. Tot twee minuten voor tijd leek FC Den Bosch aan het langste eind te gaan trekken, maar twee magnifieke doelpunten, van Yahcuroo Roemer en Brian Koglin, hielpen de thuisclub aan de nipte 2-1 winst. Aan Bossche zijde kreeg Victor van den Bogert een gele kaart.

TOP Oss - ADO Den Haag 3-3

ADO nam tot twee keer toe de leiding in Oss. Thomas Verheydt, al na 2 minuten, en Samy Bourard waren de schutters. TOP toonde echter aan over veerkracht te beschikken, trok nog voor de rust de stand gelijk en nam in de 61e minuut een 3-2 voorsprong. De doelpunten van de rood-witten werden gemaakt door Rick Stuy van de Herik (7. en 61.) en Kay Tejan, die in de 35e minuut op indrukwekkende wijze scoorde. Dhoraso Moreo Klas verpestte de Osse feestvreugde door het evenwicht te herstellen: 3-3. Ook qua gele kaarten hielden de twee ploegen gelijke tred: Nicolas Abdat (TOP) en Bourard kregen er een voorgeschoteld.

Roda JC - NAC Breda 0-0

Wel strijd en een gele kaart (voor Roda-speler Amir Absalem), maar geen doelpunten in Kerkrade.

