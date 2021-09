Jan Maas mist WK wielrennen door omstreden corona-uitslag

Jan Maas (foto: Orange Pictures). vergroot

Jan Maas uit Huijbergen is er niet bij wanneer zondag in Trente de wegwedstrijd van de EK wielrennen wordt gehouden. De 25-jarige coureur heeft positief getest op het coronavirus. Maas was als vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle opgenomen in de nationale ploeg.

Door zijn wegvallen is Tilburger Timo Roosen de enige Brabander in deze equipe. Mathieu van der Poel was eerder afgehaakt.

Maas, die uitkomt voor de Leonard Pro Cycling-formatie, is in aanloop naar de Europese titelstrijd enkele keren getest op corona. De uitslag van één van de tests bleek bij aankomst in Italië positief. Hoewel een sneltest en een PCR-test vervolgens negatief uitvielen, heeft de arts van de organisatie besloten dat hij niet kan deelnemen, zo meldt de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Voor Maas, die zich veel had voorgesteld van het EK, is het een bittere tegenvaller dat hij zondag toe moet kijken.

Vals-positieve testuitslag?

"Het heeft er alle schijn van dat het hier om een vals-positieve testuitslag gaat, maar we zullen de beslissing moeten accepteren", aldus bondscoach Koos Moerenhout uit Welberg. Hij heeft geen vervanger opgeroepen. Maas heeft geen symptomen en is niet in nauw contact geweest met andere renners of begeleiders van het team.

Nederland wordt bij de mannen vertegenwoordigd door Roosen, Bauke Mollema, Julius van den Berg, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman en Nick van der Lijke. Eerder op de dag meldde Niki Terpstra zich af wegens ziekte en door een gebroken pols was Tom Dumoulin ook al geschrapt als deelnemer.

