Auto's arrestatieteam schieten van de A59 tijdens hevige regenbui

Twee auto's van een arrestatieteam zijn vrijdagavond rond elf uur van de A59 geschoten tijdens een hevige regenbui, vermoedelijk vanwege aquaplaning. Dit gebeurde bij Nieuwkuijk. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, kwam de regen volgens een getuige 'met bakken uit de hemel' en zou er veel water op de weg hebben gestaan.

Straten onder water in Vlijmen

Grote delen van Brabant kregen vrijdagavond te maken met flinke regenbuien. Met name in Vlijmen was het raak. Daar liepen rond halfelf meerdere straten onder water, met name in de wijk Vliedberg. In korte tijd kwam er zoveel water naar beneden, dat de riolering het daar niet meer aankon. Op sommige plekken was de wateroverlast zo hevig dat kelders blank kwamen te staan. De brandweer moest al snel met meerdere voertuigen in actie komen om het overtollige regenwater weg te pompen.