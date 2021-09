Straten blank en kelders onder water na hevige regenbuien

In Vlijmen staan straten blank na hevige regenbuien. Foto: SQ Vision / Bart Meesters In Vlijmen staan straten blank na hevige regenbuien. Foto: SQ Vision / Bart Meesters In Vlijmen staan straten blank na hevige regenbuien. Foto: SQ Vision / Bart Meesters Volgende Vorige vergroot 1/3 In Vlijmen staan straten blank na hevige regenbuien. Foto: SQ Vision / Bart Meesters

In Vlijmen zijn vrijdagavond laat meerdere straten ondergelopen na hevige regenbuien. In korte tijd kwam er zoveel water naar beneden, dat de riolering het niet meer aankon. Op sommige plekken is de wateroverlast zo hevig dat kelders blank kwamen te staan.

Even na half elf druppelden bij de brandweer de eerste meldingen binnen. Met name in de wijk De Vlietberg liepen meerdere straten onder. De brandweer moest al snel met meerdere voertuigen in actie komen om het overtollige regenwater weg te pompen.

Grote delen van Brabant kregen vrijdagavond te maken met flinke regenbuien. Ook in Hilvarenbeek, Drunen en Chaam moest de brandweer in actie komen vanwege wateroverlast.

