Bouwkraan valt om in Breda, een gewonde

De hoogwerker is omgekiept aan de Baronielaan in Breda (foto: Perry Roovers SQ vision Mediaprodukties). De ravage nadat een telescoopkraan in Breda omviel (foto: Perry Roovers SQ Vision Mediaprodukties).

In de Baronielaan in Breda is zaterdagochtend een bouwkraan omgevallen. Hierbij zou volgens een politiewoordvoerder iemand gewond zijn geraakt. Volgens een getuige gebeurde het ongeluk toen iemand de kraan bediende. Mogelijk stond de kraanwagen niet stabiel genoeg.

Een ambulance heeft de inzittende van de telescoopkraan naar het ziekenhuis gebracht. Wat de verwondingen zijn is onbekend.

De inzittende van de kraanwagen wordt door ambulancepersoneel naat het ziekenhuis gebracht (Perriy Roovers SQ Vision Mediaprodukties)

Hoe de bouwkraan precies kon omvallen, wordt onderzocht.

