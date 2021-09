Hoogwerker valt om in Breda, schoonmaker in bakje gewond

Wachten op privacy instellingen... De ravage nadat een telescoopkraan in Breda omviel (foto: Perry Roovers SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 In de Baronielaan in Breda is zaterdagochtend een bouwkraan omgevallen

In de Baronielaan in Breda is zaterdagochtend een bouwkraan omgevallen. Hierbij zou volgens een politiewoordvoerder iemand gewond zijn geraakt. Volgens een getuige gebeurde het ongeluk toen iemand de kraan bediende. Mogelijk stond de hoogwerker niet stabiel genoeg en is de gewonde een medewerker van een schoonmaakbedrijf.

Een ambulance heeft de inzittende van de telescoopkraan naar het ziekenhuis gebracht. Wat de verwondingen zijn is onbekend. Een buurvrouw, hoorde in de ochtend een enorme klap, gevolgd door een enorme schreeuw. "Volgens mij waren ze net begonnen om de ramen van de kerk schoon te maken. De bouwkraan stond er gisteren nog niet namelijk. De kraan is van een schoonmaakbedrijf"

De inzittende van de hoogwerker wordt door ambulancepersoneel naat het ziekenhuis gebracht (Perriy Roovers SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Volgens de buurvrouw kwamen meteen iedereen naar buiten om te helpen. "Ik zag een persoon op de grond liggen. Hij was aanspreekbaar en zat even later bij te komen op een muurtje. Volgens mij is de materiële schade redelijk beperkt omdat de kraan boven een ingang van een parkeergarage hangt."

Hoe de hoogwerker precies kon omvallen, wordt onderzocht.

