Buurt schrikt van schoten centrum Eindhoven: 'Snel balkondeur dichtgedaan'

Bewoners van de binnenstad in Eindhoven schrokken vrijdagnacht wakker van verschillende schoten. Agenten trokken hun wapen bij het aanhouden van twee mannen aan de Smalle Haven. Die zouden gedreigd hebben met iets dat op een vuurwapen leek.

"Het gebeurde rond halftwee", vertelt een buurtbewoonster. "Ik had de balkondeur openstaan en hoorde buiten flink geschreeuw." Toen ze goed luisterde, hoorde ze agenten naar iemand roepen dat die moest blijven staan. "Gevolgd door twee of drie harde knallen. Ik heb snel de balkondeur dichtgedaan, want ik kon niet zien wie er schoot of in welke richting."