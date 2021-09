Politie schiet bij aanhouding duo in de binnenstad van Eindhoven

1/1 Agenten lossen schoten bij aanhouding duo in binnenstad Eindhoven

Agenten hebben vrijdagnacht meerdere schoten gelost bij het aanhouden van twee mannen in de binnenstad van Eindhoven. Volgens een getuige zouden de verdachten gedreigd hebben met iets dat op een vuurwapen leek.

Geen wapen gevonden

Bij de aanhouding is niemand gewond geraakt. Met een speurhond is in de buurt van het Stadhuisplein naar het vuurwapen van de twee mannen gezocht, maar volgens de getuige zou hier geen wapen zijn gevonden.