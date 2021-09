Sportschool staat voor tweede keer blank na hoosbui

Voor de tweede keer in een jaar staat Sportcentrum Body Shape blank in Nieuwkuijk na een enorme regenbui. Volgens getuigen kwam het vrijdagavond met bakken uit de lucht. Net zoals bij een eerdere hoosbui staan de sportruimten en kleedkamers van de Nieuwkuijkse sportschool blank.

Een dag later zijn de medewerkers de schade aan het herstellen en staan de sporttoestellen tijdens die schoonmaak op de gang. Hoe het water opnieuw de sportschool binnen kon komen is onduidelijk. Ook is onduidelijk of er blijvende schade is ontstaan.