Voetgangers sprongen achter boom om aanrijding in Breda te voorkomen

Twee voetgangers die vrijdagavond bijna werden aangereden door een automobilist in Breda hebben aangifte gedaan van poging doodslag. De automobilist crashte rond kwart voor acht op de Willemstraat en raakte daar terrasmeubels. "Stoelen en tafels vlogen in het rond", laat een politiewoordvoeder weten.

De verdachte, een 31 jarige man die in Breda verblijft, stond naast zijn auto en werd direct aangehouden. In het politiebureau bleek dat de verdachte twee keer meer had gedronken dan is toegestaan. Hij is vastgezet.