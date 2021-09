Coronanieuws: 224 nieuwe besmettingen in Brabant

15.06

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met acht afgenomen. In totaal liggen er nu 640 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag. Zaterdag lagen in totaal nog 648 patiënten in het ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen liggen nu 435 patiënten, vier patiënten minder dan zaterdag. Op de intensive cares daalde het aantal patiënten eveneens met vier tot 205. Vrijdag nam het aantal patiënten nog toe, na een paar dagen van lichte daling.