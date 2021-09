Coronanieuws: Marga Bult wint Majoor Bosshardtprijs

Marga Bult in het Omroep Brabant-programma KRAAK. vergroot

Ook deze zondag houden we je in dit blog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus en de coronacrisis in en buiten Brabant.

De hoofdpunten:

Marga Bult wint de Majoor Bosshardtprijs vanwege haar werk als verpleegkundige in coronatijd.

Lees al het nieuws over het coronavirus en de coronacrisis op onze themapagina.

Liveblog

05.53 Marga Bult wint Majoor Bosshardtprijs Marga Bult heeft de Majoor Bosshardtprijs gewonnen. De zangeres uit Oisterwijk kreeg de prijs door haar oude baan als verpleegkundige weer op te pakken tijdens de coronacrisis. Volgens de jury vertegenwoordigt de zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Uden.

23.59 Nacht van de Vluchteling Zaterdag rond middernacht begon het wandelevenement Nacht van de Vluchteling. Zo'n 2400 deelnemers liepen in zes steden (Tilburg, Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Arnhem) veertig kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. Vanwege de coronamaatregelen werd de nachtelijke loop in aangepaste vorm gehouden. Deelnemers startten gefaseerd en er was geen start- of finishprogramma.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.